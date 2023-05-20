Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı

Antalya'da 19 Mayıs konseri veren ünlü şarkıcı Gülşen, dinleyicilerine, "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti" diyerek seslendi.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 1

Editör: Bengü Zorlu

Sahnede imam hatipliler için kurduğu sözler nedeniyle tepkilerin odağında olan Gülşen hakkında soruşturma açılmış ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiş, hükmün açıklanması da geri bırakılmıştı.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 2

Yargılama sürecinde uzun süre ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, yurt dışı yasağının kalkmasıyla sahnelere geri döndü.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 3

Gülşen, son olarak 19 Mayıs için sahne aldığı Antalya konserinde hem ilginç saç ve giyim stiliyle hem de sözleriyle yeniden gündeme bomba gibi düştü.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 4

Ünlü şarkıcı, İzmir konserinde kalp işareti yaparak kimi desteklediğini gözler önüne sermişti.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 5

Antalya konserinde de "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli; rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne Mutlu Türk’üm Diyene" diyerek izleyicilere mesaj verdi.

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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 6
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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 7
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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 8
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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 9
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Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı 10
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