Ne yapsa olay oluyor. Gülşen’in sahne tarzı ve sözleri gündem yarattı

Antalya'da 19 Mayıs konseri veren ünlü şarkıcı Gülşen, dinleyicilerine, "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti" diyerek seslendi.
Editör: Bengü Zorlu
Sahnede imam hatipliler için kurduğu sözler nedeniyle tepkilerin odağında olan Gülşen hakkında soruşturma açılmış ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiş, hükmün açıklanması da geri bırakılmıştı.
Yargılama sürecinde uzun süre ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, yurt dışı yasağının kalkmasıyla sahnelere geri döndü.
Gülşen, son olarak 19 Mayıs için sahne aldığı Antalya konserinde hem ilginç saç ve giyim stiliyle hem de sözleriyle yeniden gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı, İzmir konserinde kalp işareti yaparak kimi desteklediğini gözler önüne sermişti.
Antalya konserinde de "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli; rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne Mutlu Türk’üm Diyene" diyerek izleyicilere mesaj verdi.