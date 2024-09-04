Ne yaptın Ali Koç. Fenerbahçe'den milyar liralık açıklama

Süper Lig’de 4. Haftanın ardından topladığı 10 puan ile liderliğe oturan Fenerbahçe 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

DEV KAR

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre kulüp söz konusu tarihler arasında toplam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kâr elde etti.

Açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu aktarılırken, "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kâr getirdiği ifade edildi.

TRANSFERFLERDEN 56.3 MİLYON EURO GELİR

Sarı-lacivertliler bu dönemde genç yıldızı Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon euroya Macar stoperi Attila Szalai'yi ise 12.3 milyon euroya göndermeyi başarmış ve yollarını ayırdığı futbolculardan toplamda 56.3 milyon euro gelir elde etmişti.

BİR ÖNCEKİ SEZONA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Fenerbahçe bir önceki sezon toplamda 287 milyon 535 bin 955 TL kâr elde etmişti.