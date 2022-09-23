﻿Belçika kazandı, Batshuayi şov yaptı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup maçında Belçika, sahasında konuk ettiği Galler'i 2-1 yendi. ile Galler karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi damgasını vurdu.
Maça ilk onbirde başlayan Batshuayi, 10. dakikada Kevin De Bruyne'un attığı golün asistini yaptı.
37. dakikada ise Batshuayi takımının ikinci golünü attı.
Galler'de Kieffer Moore 51. dakikada farkı 1'e indirdi.
Maç 2-1 tamamlanırken, Belçika gruptaki 3. galibiyetini de almış oldu.
Batshuayi, Uluslar Ligi'nde 5 maçta 3 gole ulaştı.
Belçika'ta Galatasaraylı Dries Mertens 65. dakikada oyuna dahil oldu.
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