Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek Romanya'yı ağırladı.

DZEKO 4'TE 4 YAPTI

İlk yarısı Birligea'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Edin Dzeko 49'da sahneye çıkarak skora eşitliği getirdi ve geri dönüşün fitili ateşledi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı bu golle birlikte milli takımda oynadığı son dört maçında dördüncü kez ağları havalandırdı.

DRAGUS 2 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un Rumen forveti Denis Dragus 65'inci dakikada oyuna girip 2 dakika sonra rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart gördü.

BOSNA HERSEK 10 KİŞİ ROMANYA'YI DAĞITTI

10 kişi kalan rakibine karşı baskısını artıran Bosna Hersek 79'da Bajraktarevic ve 90'da Tabakovic'in golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

AVUSTURYA İLE FİNAL MAÇINA ÇIKACAKLAR

Bosna Hersek bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 18 puanlı lider Avusturya ile deplasmanda oynayacağı son maç öncesi Dünya Kupası'n direkt katılım şansını korudu.