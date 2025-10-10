EuroLeague’de yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko üçüncü haftada Kızılyıldız’ı konuk etti.

KIZILYILDIZ BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Maç öncesi Başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yollarını ayıran Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko karşısında son topa kadar nefes kesen mücadeleyi önde götürdü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Sarı Lacivertliler 16 sayılık farkı eriterek son saniyelere kadar galibiyet umudunu taşısa da basit hatalarla sahadan 86-81 mağlup ayrıldı ve EuroLeague'de üst üste ikinci yenilgisini aldı.