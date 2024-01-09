Ne yaptın Semih Kılıçsoy. Beşiktaş'a Fernando Santos'un adı yetti. Gürel Yurttaş yazdı

Nedir bu kadar değişikliğin nedeni peki?

Farkı şu: Tribünde Fernando Santos var.

İmzayı atar atmaz uçağa atladığı gibi Rize'nin yolunu tutan Portekizli teknik adam tribündeydi. Onun tribünde oluşu bile yetti. Bazı futbolcular sanki çift motor takmış gibi sahada basmadık yer bırakmadı. Amaçları göze girmekti belli ki.

Değişenler vardı var olmasına da... Değişmeyen bir de delikanlı vardı: Semih Kılıçsoy.

Çok yetenekli. Ama Serdar Topraktepe'den başka ona ilk 11'de ısrarla şans veren de olmadı. Semih, 3. maçında da gollerini sıraladı. Özgüveni var. Tekniği var. Şut atma becerisi var. Var da var.

Semih Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'a en büyük hediyesi bence.

Serdar Topraktepe demişken...

Fernando Santos yardımcılarıyla birlikte başlayacak göreve ama... Bence Serdar Topraktepe'yi kenara atmamalı. Ondan yararlanmalı. Alt yapıdan gelen gençler onun öğrencisi. Bu açıdan teknik ekipte yer almalı.

Maça gelince...

Beşiktaş'ta canla başla oynayanlar vardı var olmasına da... Hala aynı hamam aynı tas olanlar da vardı.

En iyileri ise Semih, Gedson Ferdandes, Hadziahmetovic, Rashica'ydı.

Skorun ilk yarıda Beşiktaş lehnine 2-0'a gelmesinin aslında en büyük nedeni Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'dı. İki uzaktan şutta iki gol yedi. 4. dakikada Rashica, 45. dakikada da Semih Kılıçsoy'un şutlarıydı bunlar. Hele Semih'in şutunda topu ellerinden kaçırdı.

İkinci yarıya İlhan Palut Gökhan'ın yerine kaleye Tarık'ı alarak başladı. Meğer Gökhan hasta hasta çıkmış sahaya. Elinde sağlam adam varken hasta olanı oynatırsan faturayı böyle kesiverirler adama.

Kaleci değişti ama Beşiktaş, yeni giren kaleciye de gol attı. Semih Kılıçsoy ceza alanında aldığı topu önüne aldı, rakibini geçti ve çok güzel bir vuruşla durumu 3-0 yaptı.

Saha ağırdı. Sürekli yağmur yağıyordu Rize'de. Futbolcuların giderek yorulduğu belli oluyordu. İlhan Palut 5 değişiklik yaptı peş peşe. Beşiktaş'ta ise Rashica ve Demir Ege'nin yerine Ghezzal ile Tayfur Bingöl girdi.

Rizespor daha baskılı oynuyor, üst üste korner de kazanıyordu. Hatta bir şutu da direkten döndü. Ama ani ataklarda kalesinde pozisyon yiyordu. Bir de Semih Kılıçsoy'u hala ciddiye almıyorlardı. 79. dakikada Semih attığı gollerin yanına bir de asist ekledi. Baktı ki Cenk abisi bir türlü kaleyi tutturamıyor. Rakibini geçtikten sonra öyle bir pas attı ki abisine. Asist buna denir işte. Al da at artık boş kaleye dercesine. Cenk de bu fırsatı kaçırmadı tabi ve 4 oldu. Golden sonra da yerini Muleka'ya bıraktı.

Bu galibiyet elbette ki Beşiktaş için ilaç oldu. Kötü günlerin ardından tünel ucunda bir ışık olarak kabul edilebilir bu. Bir de Fernando Santos için olan yönü var. Portekizli hoca az çok anlamıştır kimin ne olduğunu.

Rizespor'un ise skora bakıp da çok kötü oynadığı sanılmasın. İlhan Palut'un takımı hiç de kötü değil. Filelere giden bir topta VAR kılpayı ofsaytı yakalayamasaydı değişik bir skor ortaya çıkabilirdi. Maç boyunda düzenini bozmadı, pozisyonlar da yakaladı. Üst üste kornerler de. Bugün şansları yanında değildi. Bir de Semih'i hesaba katmamışlardı.