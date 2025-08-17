Ne yaptın sen Barış Alper Yılmaz!

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçti. Sarı-kırmızılıların, ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın gol öncesi attığı deparın detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'da 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının yankıları sürüyor. Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Karagümrük karşısında attığı golle sadece skora değil, sosyal medyaya da damga vurdu. Genç futbolcunun, gol öncesinde 14 saniyede tam 99 metre koştuğu ortaya çıktı.

TARAFTARLAR BARIŞ ALPER YILMAZ'A METHİYELER DÜZDÜ

Taraftarlar, yıldız futbolcunun bu olağanüstü sprintine esprili bir şekilde atıfta bulunarak "Usain Bolt musun?" yorumlarıyla gündem oluşturdu. Kimi taraftarlar da Barış Alper'in fiziksel kapasitesini överek, milli takım ve Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

