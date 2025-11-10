Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin genç teknik direktörü Domenico Tedesco, 6 gollü maçın ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Alınan bu galibiyet sonrası tüm dünya tarafından konuşulmaya başlandı.

DOMENICO TEDESCO’NUN TAKIMI NAMAĞLUP

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta öncesi namağlup takım olarak sadece Fenerbahçe ve Galatasaray kalmıştı. Cimbom, Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olunca Domenico Tedesco’nun takımı Fenerbahçe, bu alanda rakipsiz kaldı.

DOMENICO TEDESCO İÇİN DÜNYA BASININDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER KULLANILDI

Fenerbahçe’nin bu başarısı sonrası dünya üzerinde birçok basın kuruluşu sarı-lacivertlileri ve teknik direktör Domenico Tedesco’yu adeta öve öve bitiremedi. 40 yaşındaki teknik adam, manşetlere taşındı.

İşte Domenico Tedesco için atılan başlıklardan bazıları;

"Tedesco Fenerbahçe’de hata yapmadan gidiyor" (İtalyan basını)

"Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor" (Arjantin basını)

"Domenico kendi kurmadığı takımla şampiyonluğa oynuyor" (Çin basını)

"Fenerbahçe’ye eli değdi" (Çek basını)