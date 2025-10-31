Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren ve geride kalan 3 sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran teknik direktör Okan Buruk gündemden düşmüyor. Sık sık adı dünyanın önde gelen takımlarıyla anılan Okan Buruk’un Galatasaray’ı için flaş bir istatistik ortaya çıktı.

OKAN BURUK’UN GALATASARAY’I SADECE BAYERN MÜNİH’İ GEÇEMEDİ!

10. haftası geride kalan Süper Lig’de Galatasaray, 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 28 puanı hanesine yazdırırken, 2.8 puan ortalaması tutturmayı başardı. Cimbom, bu ortalamayla birçok dünya devini sollarken, sadece Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’i geçemedi. Bavyera ekibi, çıktığı 10 maçta da galibiyet alarak 3 puan ortalaması tutturdu.

OKAN BURUK DÜNYA BASININDA

Ortaya çıkan bu istatistiğin ardından Okan Buruk da gündem oldu. Başarılı teknik adam için dünya basını övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Okan Buruk için atılan başlıklardan bazıları;

"Buruk'tan harika başarı" (İngiliz basını)

"Okan Buruk Galatasaray'da yükselmeye devam ediyor" (Alman basını)

"Icardi'nin teknik direktörü herkesi geçti" (Arjantin basını)

"Galatasaray'da kendini kanıtlamaya devam ediyor" (Brezilya basını)