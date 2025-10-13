Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi Polonya 2-0 kazandı ve grup liderliği yarışında Hollanda'yı takibini sürdürdü. Kritik maça Fenerbahçe'nin orta sahası Sebastian Szymanski damga vurdu.

SEBASTIAN SZYMANSKI'DEN ENFES GOL!

Polonya'da mücadeleye ilk 11'de çıkan Sebastian Szymanski, 1 gol ve 1 asist üreterek maçın yıldızı seçilmeyi başardı. Yıldız oyuncu, maçın 15. dakikasında Polonya'nın kazandığı kornerde topun başına geçen Sebastian Szymanski, topu doğrudan ağlara göndererek muhteşem bir gol atmayı başardı.

SEBASTIAN SZYMANSKI MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Litvanya-Polonya maçının ardından Sebastian Szymanski'nin attığı gol dünyada olay oldu. Birçok basın kuruluşu, tecrübeli oyuncuya methiyeler düzdü.

İşte Szymanski için atılan başlıklardan bazıları;

"Mükemmel bir gol attı" (İngiliz basını)

"Szymanski klasını konuşturdu" (Polonya basını)

"Yıllarca unutulmayacak bir gol" (Arjantin basını)

"İmkansızı başardı" (Almanya basını)

"Attığı harika gol ve yaptığı asistle galibiyeti getirdi" (Brezilya basını)