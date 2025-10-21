Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken Sergen Yalçın'ın da tepkilerden nasibi aldı. Sergen Yalçın için sosyal medyada çok sert ifadeler kullanıldı.

SERGEN YALÇIN AT YARIŞI KUPONU PAYLAŞTI

Sergen Yalçın'ın anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesabından paylaşarak, Yalçın’ın ortak kuponunu takipçilerine duyurdu. Bu paylaşım sonrası sosyal medyada da ortalık karıştı.

SERGEN YALÇIN'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELDİ

Sergen Yalçın'ın anlaşmalı olduğu kurumun yaptığı paylaşım sonrası siyah-beyazlı kulübün taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. Birçok taraftar, Yalçın'ın sadece Beşiktaş'a odaklanması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

İşte Yalçın için yapılan paylaşımlardan bazıları;