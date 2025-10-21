Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken Sergen Yalçın'ın da tepkilerden nasibi aldı. Sergen Yalçın için sosyal medyada çok sert ifadeler kullanıldı.

SERGEN YALÇIN AT YARIŞI KUPONU PAYLAŞTI

Sergen Yalçın'ın anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesabından paylaşarak, Yalçın’ın ortak kuponunu takipçilerine duyurdu. Bu paylaşım sonrası sosyal medyada da ortalık karıştı.

Büyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiBüyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiSpor

Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı - Resim : 2

Maç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerMaç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerSpor

SERGEN YALÇIN'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GELDİ

Sergen Yalçın'ın anlaşmalı olduğu kurumun yaptığı paylaşım sonrası siyah-beyazlı kulübün taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. Birçok taraftar, Yalçın'ın sadece Beşiktaş'a odaklanması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

İşte Yalçın için yapılan paylaşımlardan bazıları;

Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı - Resim : 4

Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı - Resim : 5

Okan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarOkan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarSpor
Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı!Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı!Spor