UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt’i Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 6’ya yükselten sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda birçok ülkede manşetlere taşındı.

VICTOR OSIMHEN’İ VERDİĞİ PAS NEDENİYLE ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı sonrası sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, maçın 54. dakikasında Yunus Akgün’e verdiği pas nedeniyle gündem oldu. Skor 2-0’ken gole giden ve hat-trick yapmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı golcü, net pozisyonda takım arkadaşına pas verdi. Bu pozisyon golle sonuçlanmamasına rağmen Osimhen’e dünya basınında methiyeler düzüldü.

İşte Victor Osimhen için atılan başlıklardan bazıları;

"Bencilce davranmadı" (İngiliz basını)

"Müsait pozisyonda hat-trick yapmak yerine asist yapmak istedi" (Alman basını)

"Osimhen’in hareketi övgüye değer" (Brezilya basını)

"Bir başkası olsa kaleye vururdu" (Nijerya basını

"Osimhen bir kez daha takımını düşündü" (Rus basını)

VICTOR OSIMHEN ATTIĞI İLK GOLLE 2 ALANDA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Victor Osimhen, mücadelenin 3. dakikasında kaydettiği golle adını tam 2 alanda Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı. 27 yaşındaki oyuncu, attığı golle Galatasaray tarihinin en erken Şampiyonlar Ligi’nde en erken golünü kaydetti. Ayrıca 1.86 boyundaki santrfor, yine sarı-kırmızılıları tarihinde üst üste 7 Avrupa maçında da gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.