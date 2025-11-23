Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Volkan Demirel'in ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Aslan, rakibini 3-2'lik skorla geçerken, Volkan Demirel ve öğrencileri için de çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

VOLKAN DEMİREL'İN TAKIMI GALATASARAY'A 2 GOL ATTI

Gençlerbirliği, oyun olarak Galatasaray'ı ciddi bir şekilde zorladı. Volkan Demirel ve öğrencileri, bu sezon hiçbir takımın yapamadığını yaptı. Başkent ekibi, Galatasaray ağlarını 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon, bu mücadele öncesine kadar Trendyol Süper Lig'de hiçbir takım sarı-kırmızılılara 2 gol atamamıştı.

VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK ÖVGÜLER

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının sona ermesiyle Volkan Demirel de adeta ülke gündemine oturmayı başardı. Taraflı tarafsız hemen hemen tüm futbolseverler Başkent ekibinin oyununu ve teknik direktörü Volkan Demirel'e methiyel düzdü.