Ne yersek kaslarımız ağrı yapmaz

Gün içindeki stres, yorgunluk ve sağa sola koşuşturmalar kasları elbette yoruyor. Bununla baş etmenin yolu tabii ki var. İşte yapılması gerekenler ve tüketilmesi mutlak besinler...

Çeşitli sebzeler, Kuruyemişler, kepekli tahıllar, baklagiller, bitter çikolata gibi besinler magnezyum açısından oldukça zengin. Magnezyum, sadece fiziksel yorgunluğun önünü kesmiyor aynı zamanda ruh sağlığı için de önemli. Depresyon ve hiperglisemi risklerine karşı da bir şifa kaynağı. İltihap önlemesiyle de biliniyor. Mağnezyum baş ağrısını kesiyor, adet sancılarıyla savaşıyor.

Tüm bunlar bilinirken eksikliği de elbette sinirlilik hali, depresyon, kramplar ve kas güçsüzlüğüne yol açıyor. Peki başka yararları yok mu? Tabii ki var. İşte onlar...

NE İŞE YARAR

Magnezyum vücutta çok bulunuyor. Yüzde 60'ı iskelet ve kaslarda...

Alınması önerilen günlük miktarı, vücut ağırlığının her kg'ı için 6 mg. Hamiler için bu oran 10 mg. Çocuklar da ise 15. Peki böylesine önemli bir madde hangi besinlerde gizli? İşte yanıtı:

MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER



Ceviz

Mısır

Ispanak

Buğday kepeği

Bitter çikolata

Kuru fasulye

Pazı

Badem

Kaju