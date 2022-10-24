Neandertallere ait ilginç veriler: Aile hayatları nasıldı

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda Sibirya'nın güneyindeki bir mağarada kemik ve diş parçalarından elde etti. DNA'lar incelenince Neandertallerin aile hayatını ortaya çıkardı.

Altay Dağları'ndaki Chagyrskaya mağarasında ve yakındaki Okladnikov mağarasında tespit edilen, çocukların da olduğu 13 Neandertal bireyinden alınan DNA örneklerin analiz edilip raporlandı.

Örneklerin bazılarının bir baba ve kızına, onlarla akraba başka bir adama ve ayrıca ikinci dereceden akrabaları olan iki kişiye (muhtemelen teyze ve yeğen) ait olduğu belirtti.

Bulgular, Neandertallerin aile yaşamı ve akrabalık ilişkilerine dair önemli ipuçları sundu.

Almanya'da Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde görev yapan Laurits Skov, bu bireylerin aynı dönemde yaşaması ve tek bir sosyal topluluğa ait olmasını "çok heyecan verici" olarak açıkladı.

Araştırmacılar arasında, eski genom örnekleri üzerinde çığır açan çalışmalarından dolayı bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Pääbo da yer aldı.

Nature'da yayımlanan araştırmada Benjamin Peter, "Genelde Neandertal kalıntıları ve özellikle korunmuş DNA'ya sahip kalıntılar son derece nadir bulunur" dedi:

Genellikle birbirlerine binlerce kilometre uzak olurlar ve aralarında binlerce yıl olan tekil bireylerdir.

Neandertaller, nehir vadilerinde göç eden hayvanları avlayarak ve dağ keçileri, at ve bizonla besleniyorlardı.

Neandertal ve hayvan kemiklerinin yanında binlerce taş alet de bulundu.

"Üzerinde çalıştığımız topluluk muhtemelen çok küçük, belki de 10 ila 20 kişiden oluşuyor. Altay dağlarında geniş Neandertal nüfuslarına epey dağınık olduğunu bulduk" diyen Peter, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yine de yüz binlerce yıl boyunca zorlu bir ortamda direnmeyi başardılar ve bence bu büyük bir saygıyı hak ediyor.