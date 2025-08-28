Nebahat Çehre sessizliğini bozdu! Taciz iddialarına ateş püskürdü

Sanat dünyasında taciz ifşalarına neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. Kan donduran iddialar peşpeşe gelirken, usta oyuncu Nebahat Çehre de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Tacize uğradığını iddia eden meslektaşlarına seslenen Çehre; "Sakın susmayın, yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Paylaşımın tamamı şöyle;

Nebahat Çehre, şu ifadelere yer verdi; "Her kadın, bir dünyadır... O dünyaları susturamazsınız. Kızlar, biz neler atlattık... "Buradan düşersin" dedikleri köprülerden geçtik. "Boğulursun, az nefes al" dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. "Uçulmaz" dedikleri göklerde pelerinimizi havalandırdık. "Bu yol çok taşlı" dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık. Yani demem o ki: Utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz.

Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın, yanınızdayım!"

