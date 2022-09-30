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  • Sosyal medyada bir Nebati videosu daha tık rekoru kırdı. Nebati; epistemolojik Heteredoks Ortodosk dedi

Sosyal medyada bir Nebati videosu daha tık rekoru kırdı. Nebati; epistemolojik Heteredoks Ortodosk dedi

Hazine Bakanı Nebati’nin ekonomi açıklamaları yaparken normalde kullanmadığı kelimeleri kullanmaya çalışmasını tiye alan videoların ardı arkası kesilmiyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:48
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Nebati; epistemolojik Heteredoks Ortodosk dedi. Sosyal medyada bir Nebati videosu daha tık rekoru kırdı

Sosyal medyada bir Nebati videosu daha tık rekoru kırdı. Nebati; epistemolojik Heteredoks Ortodosk dedi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlattı. Nebati, daha önce "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar" sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır."


SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Nebati’nin bu sözleri ise sosyal medyanın diline düştü. Son olarak Uyanık Kardeşler filminde babasına derslerine çalıştığını göstermek isteyen Kadir İnanır’ın canlandırdığı Doğan karakterinin repliği kullanıldı.

Babasının sorguya çektiği Doğan karakterinin kullandığı terimler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşmasının üzerine eklendi. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

 

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EYT
30.09.2022 18:03
Vah canım ülkem.  
 
🤑🤑🤑🤑
30.09.2022 17:25
Bi de konusup söyleye bilse  
 
Kadir
30.09.2022 17:21
Çok biliyonda enflasyon neden düşmüyor, atıp tutuyonda neden ekonomi düzelmiyor, danışmanlara yazdırdığın süslü laflarla ekonomi düzelmez  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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