Nebati geri mi dönüyor? “Mehmet Şimşek gardını alsın!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Sarayı’nda görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren buluşmada, ekonomideki son durumun ele alındığı iddia edildi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nurettin Nebati ile yaptığı görüşmenin ardından Mehmet Şimşek’e yönelik kulis hareketliliğini değerlendirdi. Zeyrek, “Mehmet Şimşek karşıtları harekete geçti. Kabine değişikliğiyle onu götürmek istiyor olabilirler” dedi.

Zeyrek, Şimşek’in görevden alınmasının Türkiye ekonomisi için büyük bir risk olacağını savundu. “Şu anda Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek’in gönderilmesini kaldıramaz” diyen Zeyrek, olası bir değişikliğin 19 Mart’taki siyasi sarsıntıdan daha büyük bir etki yaratabileceğini söyledi.

Deniz Zeyrek, ekonomi yönetiminde daha önce görev almış bazı isimlerin de Şimşek’e karşı pozisyon aldığını belirterek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Nebati ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Orada olan birisi de Türkiye ekonomisinin durumunu görüştük diye açıklamalar yapmış. Bu aralar bir şeyler dönüyor Mehmet Şimşek karşıtları harekete geçti. Şimdi diyecekler ki o kadar laf ettin Mehmet Şimşek'i mi savunacaksın? Vallahi Nurettin Nebati mi, Mehmet Şimşek mi? Ben Mehmet Şimşek'i tercih ederim. Ehvenişer diyorlar ya hangisi daha iyi diye soran olursa ehvenişer derim. Çünkü iyi ortada yok. Ama bir şeyler dönüyor. Mehmet Şimşek bence gardını alsın. Başka duyduğum şeyler de var. Onun karşısındaki ekonomi yönetiminde bulunmuş, ekonomi yönetiminde söz sahibi olmuş isimlerin de harekete geçtiğini gözlemliyorum. Kabine değişikliğinde Mehmet Şimşek'i götürmek için uğraşıyor olabilirler. Ama 30 yıllık bir gazeteci olarak söyleyeyim şu anda Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek'in gönderilmesini kaldıramaz. Onun için de kimse Mehmet Şimşek'i yerinden kıpırdatamaz.

19 MART'TAN DAHA BETER OLUR

Mehmet Şimşek'in değiştirilmesi gündeme gelirse 19 Mart'tan daha beter bir şey yaşanır. 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Hala Türkiye ekonomisi belini doğrultamadı. Bütün o 2 yıllık emekler boşa gitti. Mehmet Şimşek de giderse eğer o 19 Mart'tan daha beter bir şey olur. O zaman vay bizim halimize.