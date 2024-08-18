Nebati gibi Erdoğan'la aynı karede olmak için yarıştı ama başaramadı. AKP'de tarih tekerrür etti

Düzenleme: Ümit Karadağ
Nebati gibi Erdoğan'la aynı karede olmak için yarıştı ama başaramadı. AKP'de tarih tekerrür etti

AKP’nin 23. Kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun Erdoğan ile aynı kareye girmek için gösterdiği çaba akıllara gözleri ışıldayan Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati’yi getirdi.

AKP’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos tarihinde düzenlenen törende çekilen bir fotoğraf, hikayesi ile AKP’yi yakın geçmişe götürdü. Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu çekilecek olan hatıra fotoğrafı karesine girmek için olağanüstü bir çaba sarf etti.

Meclis eski başkanlarından Mehmet Ali Şahin, Binali Yıldırım gibi isimlerin yanlarına giden Ramazanoğlu, Erdoğan ile aynı karede yer alabilmek için birçok AKP’li ismin yanına giderek şansını denedi. AKP’li isimlerden istediğini alamayan Ramazanoğlu en son Binali Yıldırım’ın bir adım geri atması ile kendisine yer bulabildi.

AKP’DE TARİH TEKERRÜR ETTİ AKILLARA NEBATİ GELDİ

Sema Ramazanoğlu’nun Erdoğan ile aynı kareye girme çabaları akıllara bir dönem gözleri ışıldayan Hazine ve Maliye eski bakanı Nureddin Nebati’yi getirdi. Geçtiğimiz sene Şanlıurfa’da Binali Yıldırım’ın arkasından gelerek Erdoğan’ın yanında gözükmek için yoğun bir çaba harcayan Nebati’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’da dikkat kesilmiş o görüntüler uzunca bir süre konuşulmuştu.

ZAMAN GEÇSE DE GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMİYOR

Nebati’nin söz konusu görüntüleri üzerine halen sosyal medyada capsler ve editler yer alıyorken şimdi de Sema Ramazanoğlu’nun aynı tema üzerinden yayılan görüntüleri şimdiden sosyal medyada dalga konusu oldu.

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