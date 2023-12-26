Nebati'nin 3 dükkanı birden kapandı. Ekonomiyi bu hale getirdi hesap vermeden gitti

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP hükümetinin 6. Hazine ve Maliye Bakanı olan Nebati, liranın durdurulamaz değer kaybının yaşandığı dönemde uygulanan yanlış ekonomi politikasını savunmuş ve Türk ekonomisinin gidişatını gözlerindeki ışıltı ile açıklamaya çalışmıştı.

Katıldığı bir yayında Türk ekonomisinin geleceği nokta hakkında 6 ay sonrası için heyecanlandığını belirtmiş, bu sözleri gündem olmuştu.

Göreve geldikten sonra 4 ay içinde aile şirketinin mağazası olan BG Store 11 yeni şube açmış, Türk vatandaşlarının cebi boşalmış, Nebati’nin aile şirketi ise bir anda değerine değer katmıştı.

Mağazanın kayıtlarına göre, şirketin İstanbul’daki 3 mağazası 6 Eylül’de Maltepe, Hilltown’da 17 Ekim ve Nevmekan’da 14 Kasım tarihlerinde kapandı.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerine devam eden BG Store, Rusya, Kuzey Irak, Dubai, İngiltere, Gürcistan ve Suudi Arabistan’da 13 şubesi bulunuyor.