Necati Arabacı gözaltına alındı

Hells Angels suç örgütünün liderlerinden Cehennem Necati lakabıyla bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın Slovakya'da bir lokantada yemek yediği sırada gözaltına alındığı aktarıldı.

Slovak gazetesi aktuality.sk'de bulunan habere göre, Arabacı, salı günü saat 17.30 civarında ailesi, dostları ve korumalarıyla birlikte Nitra'da yerel bir lokantaya giriş yaptı.

Yemeklerin yenildiği anda gözaltına alınan Arabacı, polis denetiminde birkaç saat geçirdi.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne eklediği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edilen Arabacı, sorgusunun ardından 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.