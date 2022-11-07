Necati Ateş'ten olay yaratacak iddia: Bakın Bakasetas ve Trezeguet neden bilerek kart görmüşler

Trabzonspor'un Konyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendiren Necati Ateş, çarpıcı ifadeler kullandı.

Ateş, "Konyaspor'u tebrik etmek lazım. 2-0'dan 2-2'ye deplasmanda gerçekten zor. Trabzonspor bu skoru tutması lazımdı. Konyaspor sonuna kadar oyunu kazanmaya oynadı. Büyük mücadele verdiler. Biz böyle hocaları gördük. 'Ben çıkmayayım, 2-2'yi yakalamışım, bir kontra yaparım' diyen teknik direktörler var. İlhan Palut böyle yapmadı" dedi.

Ateş, Bakasetas ve Trezeguet'in sarı kart görüp cezalı duruma düşmeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Trabzonspor'un fikstürüne bakıyorum. Bakasetas ile Trezeguet'in sarı kartı istemeleri normal. İki hafta sonra Fenerbahçe ile oynuyor."