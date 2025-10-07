Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

YAŞA DIŞI FAALİYETLERDE BULUNMUŞ

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KAPLAN İLE AYNI KAREDE

Arabacı'nın organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun 2023’deki sünnet düğününe katıldığı biliniyor.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan hakkında “örgütsel faaliyet kapsamında zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Arabacı'nın yanı sıra geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "ülküdaşım" dediği Selahattin Yılmaz ve Menderes Kutlu'nun Kaplan'ın oğlunun kirvesi olduğu belirtilmişti.