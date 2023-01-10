Necati Cumalı, ölümünün 22. yıl dönümünde unutulmadı

AA'da yer alan haberde, Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi'nde düzenlenen programda Cumalı'nın şiirleri seslendirildi, hayatı ve eserleri hakkında sunum yapıldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, programda yaptığı konuşmada Cumalı'nın 20. yüzyıl Türk Edebiyatı'nın güzide şahsiyetlerinden biri olduğunu, Urlalı olması nedeniyle kendileri için çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.





Necati Cumalı'nın eserlerinde bu toprakların ve yöre insanının yaşanmışlıklarını yansıttığına işaret eden Dayanç, "Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Cumalı çok sevdiği memleketi Urla'dan ilham almış, eserlerinde Urlalıları yansıtmıştır. Eserleri pek çok dile çevrilerek farklı kültürlerde de nefes almaya devam eden yazarımızın şiirleri, romanları, öyküleri, oyunları yeni nesle ışık tutmaktadır." dedi.

Programa sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden temsilcilerle kitapseverler katıldı.