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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için ne dedi? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Mazhar Alanson’un TRT Müzik’te sunduğu programa konuk olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz çeşitli açıklamalarda bulundu. Kurt Vadisindeki Polat Alemdar karakteriyle ünlen Necati Şaşmaz hayranlarına Kurt Vadisine ilişkin bir müjde de verdi. Peki, Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için ne dedi? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:33
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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için ne dedi? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için ne dedi? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?
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Kurtlar Vadisi Polat Alemdar karakteriyle ünlenen Necati Şaşmaz, TRT Müzik’te yayınlanan programa konuk oldu. Mazhar Alanson’un sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber verdi. Peki, Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için ne dedi? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdara hayat veren Necati Şaşmaz TRT Müziğe konuk oldu. Çeşitli açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi hakkında konuştu. Mazhar Alanson'un sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek bir haberi de verdi.

Gelecek aylarda Kurtlar Vadisi dizisinin çekimlerine başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Necati Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisinin çalışmaları için ocak ayını işaret eden Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

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