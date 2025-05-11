Necip Uysal, 274 gün sonra sahalara döndü

Kaynak: İHA
Necip Uysal, 274 gün sonra sahalara döndü

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

274 SONRA FORMA GİYDİ

Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı. Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti.

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