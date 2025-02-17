Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!

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Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!

2008-2009 sezonundan bu yana A takımda forma giyen kaptan Necip Uysal ulaşılması zor rakamlara ulaştı.

Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Necip Uysa ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Beşiktaş altyapısından A Takıma yükselen ve 2008-2009 sezonundan beri forma giyen Necip Uysal, Beşiktaş'ta 5 farklı başkan, 17 farklı teknik direktör gördü.

5 FARKLI BAŞKAN

Yıldırım Demirören

Fikret Orman

Ahmet Nur Çebi

Hasan Arat

Serdal Adalı

17 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR

Mustafa Denizli

Bernd Schuster

Tayfur Havutçu

Carlos Carvalhal

Samet Aybaba

Slaven Bilic

Şenol Güneş

Abdullah Avcı

Sergen Yalçın

Önder Karaveli

Valerien Ismael

Burak Yılmaz

Rıza Çalımbay

Fernando Santos

Serdar Topraktepe

Giovanni van Bronckhorst

Ole Gunnar Solskjaer

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