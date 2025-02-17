Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!

Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Necip Uysa ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.
Beşiktaş altyapısından A Takıma yükselen ve 2008-2009 sezonundan beri forma giyen Necip Uysal, Beşiktaş'ta 5 farklı başkan, 17 farklı teknik direktör gördü.
5 FARKLI BAŞKAN
Yıldırım Demirören
Fikret Orman
Ahmet Nur Çebi
Hasan Arat
Serdal Adalı
17 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR
Mustafa Denizli
Bernd Schuster
Tayfur Havutçu
Carlos Carvalhal
Samet Aybaba
Slaven Bilic
Şenol Güneş
Abdullah Avcı
Sergen Yalçın
Önder Karaveli
Valerien Ismael
Burak Yılmaz
Rıza Çalımbay
Fernando Santos
Serdar Topraktepe
Giovanni van Bronckhorst
Ole Gunnar Solskjaer