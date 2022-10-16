Trabzonspor derbisi öncesi Necip Uysal'a plaket

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, geçtiğimiz hafta 400.maçına çıkmıştı.
Trabzonspor derbisi öncesi Necip Uysal'a Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından plaket verildi.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, geçtiğimiz hafta 400.maçına çıkmıştı.
Trabzonspor derbisi öncesi Necip Uysal'a Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından plaket verildi.
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