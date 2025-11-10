Türkiye Futbol Federasyonu bashi oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

PFDK'ya sevki açıklanan oyuncular arasında Beşiktaş'tan kaptan Necip Uysal ve kaleci Ersin Destanoğlu da yer aldı.

NECİP UYSAL VE ERSİN DESTANOĞLU DAVACI OLACAKLARINI AÇIKLADILAR

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bahis ile ilişiğinin olmadığını ifade ederek karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Necip Uysal'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başa Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DESTANOĞLU: 'İDDİALAR TAMAMEN MESNETSİZ'

Ersin Destanoğlu da açıklamasında davacı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10.11.2025 tarihli “Disiplin Sevkleri” başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.

Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

BEŞİKTAŞ: 'TFF NEZNİNDE GİRİŞİMLERE İVEDİLİKLE BAŞLANACAKTIR'

Beşiktaş da konuyla ilgili açıklama yaparak Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."