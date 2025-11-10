Türkiye Futbol Federasyonu bashi oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

PFDK'ya sevki açıklanan oyuncular arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal da yer aldı.

NECİP UYSAL DAVACI OLACAĞINI AÇIKLADI

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bahis ile ilişiğinin olmadığını ifade ederek karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Necip Uysal'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başa Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."