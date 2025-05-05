Necip Uysal ve Gedson Fernandes'den Beşiktaşlı duruşu

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük bir darbe daha alarak Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

NECİP UYSAL, GEDSON'U UYARDI

Karşılaşma sonrasında maçın tek golünü atan Gedson Fernandes takım arkadaşlarıyla beraber Beşiktaş tribünlerine giderek galibiyeti kutlamak istedi. Maçta forma giymeyen kaptan Necip Uysal Gedson'a "Deplasmandayız, rakip şampiyonluk kaybetti. Üçlü çektirme." diyerek uyardı.

Gedson kaptanına uyarak sadece taraftarını alkışladı ve sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

SÜLEYMAN SEBA'DAN ÖRNEK HAREKET

'Beşiktaşlı duruşu'nu ete kemiğe büründüren siyah beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba, Trabzon'da elde edilen şampiyonluk sonrası uçakta kutlama yapmak isteyen oyuncularına tarihe geçen bir gerekçeyle engel olmuştu. 1985-86 sezonunun son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde şampiyon oldu.

Dönüş yolunda futbolcuların kutlama yapmasına Süleyman Seba, uçakta Trabzonsporlu futbolcuların bulunması nedeniyle engel oldu. O dönem Beşiktaş futbolcusu olan Uğur Güveniroğlu yaşananları şöyle anlatmıştı: "Şampiyon olduk dönüyoruz, o zaman da Trabzonspor’un başkanı sayın Mehmet Ali Yılmaz Bey’di. Tabii ki, şampiyonluk için bir kutlama yapılacaktı. Uçakta rakip takımın başkanı ve futbolcuları olduğu için -bizimle beraber dönüyorlardı İstanbul’a- Süleyman Ağabey, rencide olmasınlar diye o büyüklüğü gösterip, bizim şampiyonluk kutlamamızı orada yaptırmadı. Onun da ne kadar büyük bir insan olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Rakip takıma karşı gösterdiği saygı ve sevgi bugünlerde belki de en çok aradığımız olay yani."