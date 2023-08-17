Necip Uysal'dan Ghezzal'a destek. Aboubakar'ın golü sonrası 'Hepimiz seninleyiz Rachid' forması açtı

Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile mücadele etti. Necip Uysal, Beşiktaş'ın maçı 1-1'e getiren gol sonrası Rachid Ghezzal'ı unutmadı.

Necip Uysal'dan Ghezzal'a destek. Aboubakar'ın golü sonrası 'Hepimiz seninleyiz Rachid' forması açtı

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, 1-0 geride olduğu Azerbaycan ekibi karşısında Aboubakar'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, trafik kazası geçiren Rachid Ghezzal'ın ailesini unutmadı.

''HEPİMİZ SENİNLEYİZ RACHID''

Necip Uysal, Aboubakar'ın attığı gol sonrası ''Hepimiz seninleyiz Rachid Ghezzal, desteğimiz seninle'' yazılı bir tişört açtı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi, Fransa'da trafik kazası geçirdi.

Ghezzal, ailesinin yanına Fransa'ya gitti.

Beşiktaş yaptığı açıklamada, ''Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.'' ifadelerini kullanmıştı.

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