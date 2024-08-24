Necip Uysal'dan taraftara acı mesaj

Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Necip Uysal sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Siyah-beyazlıların kaptanı yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş taraftarı; Bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Tedavi sürecim boyunca takımımızın yanında olmaya ve elimden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğim. Sahalara daha hızlı ve güçlü dönmek için de tüm azmimle çalışacağım. Destek veren ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim."

PERFORMANSI

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 2009 yılından beri A takım forması giyen Necip Uysal çıktığı 461 maçta 6 gol 18 asist kaydetti.