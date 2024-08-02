Necip Uysal'ın dediklerini herkes duydu. Muslera susturmaya çalıştı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasında yarın Süper Kupa oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçi, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve teknik direktör Okan Buruk ile Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ortak düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Necip Uysal ve Muslera'nın yaşadığı diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TOPLANTIDA KOMİK ANLAR

Okan Buruk, iki futbolcuya 'Kim daha eski' sorusunu yöneltti. Necip Uysal 'yaş anlamında mı?' cevabını verirken Muslera eliyle 'sus' işareti yaptı.

'Şşş mikrofon açık' diyen Muslera, Necip Uysal'ın mikrofonunu eliyle kapattı.

O anlar izleyenleri gülümsetirken, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Daha sonrasında ise Okan Buruk, 'sezon anlamında' diyerek soruya açıklık getirdi.

MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI

Fernando Muslera, sözlerine, ''Çok mutluyuz bir kez daha sezona başlıyoruz. Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Birçok sene geçirdim Galatasaray'da ve sürekli başarı için mücadele ettik. Yarın ilk maçımızla başlayacağız. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Her şeyden önce harika bir gösteri olmasını diliyorum. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Yarın bu amacımızın başlangıcı olacak.'' şeklinde başlarken, ''Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık. Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız. Harika atmosfer olacak. Amacımız için çok çalıştık.'' ifadelerini kullandı.

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal ise, ''Sezona moralli girmek için kupayı kazanmak istiyoruz. Hocamız bütün talimatları verdi, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledik. Kupayı almak istiyoruz. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Bütün arkadaşlarım %100 olarak hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi destek bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Genel bir değerlendirme yapan Necip, ''Giovanni van Bronckhorst yeni geldi, bizden istedikleri var. Hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtmak istiyoruz. İyi bir oyunla kupayı alarak sezona moralli başlamak istiyoruz. Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum.'' dedi.