Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: İHA
Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Yarın Ankara'ya yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Ziyarete ilişkin IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

TÜRKİYE İLE IRAK VE IKBY ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

Son Haberler
İstanbul'da boşaltılan bir binanın çatısında çökme meydana geldi
İstanbul'da boşaltılan bir binanın çatısında çökme meydana geldi
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Akdeniz'deki deprem ile ilgili açıklama
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Akdeniz'deki deprem ile ilgili açıklama
Ertesi gün
Ertesi gün
Milletten al, damada ver
Milletten al, damada ver