Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan gerginlik hakkında ilk kez konuştu

Bugün cenaze töreni düzenlenen Ferdi Tayfur'un camideki töreninde gerginlik yaşandı. Ferdi Tayfur'un tabutu başına gelen Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur'a tepki gösterildi.

Çevreden yuhlanan isimler Tayfur'un yakınları tarafından da eleştirildi. Yaşanan sözlü tartışma gerginliğe neden oldu. Cenazede daha fazla kalamayan Necla Nazır TV 100 kameralarına özel açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğu görülen Necla Nazır yaşanan durumu anlattı.

'İNSANLAR YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYOR'

Necla Nazır yaptığı konuşmada "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum oradan birisi bağırdı 'hastaneye niye gelmediniz' niye gelmediğimiz çok açık olarak görüldü zaten ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım cenazede bunu yaptılar biz hastaneye nasıl gidelim hastanede de olay çıkaracaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar, ezbere konuşuluyor ne yayınlıyorlarsa ona karşı cevap oluyor, biz sürekli suskun kaldık bizim kimse ile bir alıp veremediğimiz yok ama benim çocuğum sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış haline getirdiler böyle bir şey yok o onun babası' dedi.