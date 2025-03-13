'Necla Teyze' yanarak can vermişti! 'Bambam' detayı yürekleri sızlattı

Ankara Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde "Necla Teyze" olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz'ün "Bambam" isimli köpeği, 18 Şubat'ta sokak köpeklerini toplayan belediye ekipleri tarafından alındı. Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeklerinin de götürülmesine tepki gösterdi. Güleryüz'ün belediye görevlilerine engel olmaya çalışırken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosuna hayvan karşıtları tarafından farklı yorumlar yapıldı.

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Güleryüz, aynı akşam oturduğu gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetti. Belediyenin el koyduğu Güleryüz'ün köpeği Bambam ve çevrede beslediği 5 köpeği, sahiplendirildi. Hayvan bakımevi yöneticisi Volkan Koç, sahiplendiği "Bambam" ve diğer köpekleri Güleryüz'ün mezarına götürüldü. Bambam, uzun süre mezarın başından ayrılmadı.

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'NECLA TEYZE ÜZÜLEREK GİTTİ'

Volkan Koç, "Necla teyzenin vefatı hepimizi tabii ki derinden üzdü. Tek amacı canlarla sokak hayvanlarıyla ilgilenmek olan Necla teyzemiz tabii üzülerek son yolculuğuna gitti. Arkasında birçok canı da bırakarak gitti. Vefatından sonra belediye ekipleri canlarına el koymuştu; Altındağ barınağındaydı canlar. Canları sahiplenmek adına Patiliköy olarak belediyeyle iletişime geçtik.

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Dün itibarıyla yasal bütün prosedürü tamamladık. Necla teyzenin 6 tane canını, ayrılamadığı "Bambam'ını dün barınaktan çıkarttık. Canlarımız şu anda tedavi sürecindeler. Onun haricinde hepsinin bakımları yapılıyor. Evet oldukça mutsuzlar; ama biz onlara o mutsuzluklarını unutturacağız" dedi.

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'DİREKT MEZARA KAPANDI'

Volkan Koç, Bambam ve arkadaşlarını ilk aldıklarında gergin halde olduklarını söyleyerek, "Çok üzgünlerdi. Çünkü yaşadıkları hayattan kopartılmış bir kafese konulmuşlardı. Dün hayvanseverlerle, STK'larla, federasyonla birlikte barınaktan çıktıktan sonra son bir kez canlar mezarına gitsin. Necla teyze onu görecektir, hissedecektir. Nitekim biz onları aldık, mezarlığa gittiğimizde şok olduk. Park ettiğimizde arabadaki köpekler ulumaya başladı. Hani ne oluyor dedik; hepimiz şaşırdık, duygusallaştık.

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"Bambam" zaten çok korkmuştu, kucağımızda arabaya bindirdik. Kabrin başına tekrardan kucağımızda götürdük. Ve kabri görür görmez hayvanın suratı gülmeye başladı ve direkt mezara kapandı. Mezarın baş ucundaki tülbenti koklamaya başladı. Bu çevredeki mezarlıkları ziyarete gelen insanların da dikkatini çekti ve inanılmaz duygu dolu anlar yaşadık. Hepimizi ağlattı. Hayvan direkt olarak hissetti, ciddi bir iletişim kurdular. O gerginlik tamamen bitti. Biz dokunmadık bile mezarının başına kendi yattı. Orada hepimizi gerçekten kahretti" diye konuştu.

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Volkan Koç, Ülker Güleryüz'ün emanetlerine ayırmadan sahip çıkacaklarını, sonuna kadar bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, kendilerinden çok daha iyi şartlarda bakım sunmak isteyen olursa da birbirlerinden ayırmadan yine sahiplendirebileceklerini söyledi.

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