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Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 06:48
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Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

Adaylar, Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları "Öğretim Elemanı Başvuru Formu" ve aşağıda belirtilen istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),

2- Özgeçmiş,

3- Kimlik belgesi fotokopisi,

4- Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,

5- Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,

6- Bir adet biyometrik fotoğraf (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden sisteme yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)

7- ALES Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili),

9- Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),

10- Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.

11- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi

12- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi

13- SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için)

14- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgelerinin fotokopisi.

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