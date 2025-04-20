Necmettin Hacıeminoğlu Türk Dili Ödülleri

Necmettin Hacıeminoğlu, sadece bir bilim adamı değildir. O bir Türk milliyetçisi idi. Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin yaşadığı zor dönemlerde yazdığı ateşli yazılarla benim neslimi ve benden hemen sonra gelen nesilleri besleyen, ruhlarımızı coşturan bir ağabey idi.

Necmettin Hacıeminoğlu, erken yaşta yitirdiğimiz bir dil bilgini idi. 14. yüzyılda Harezm Türkçesiyle yazılmış hacimli bir eser olan Kutb’un Hüsrev ü Şîrin adlı eserini doktora tezi olarak ele almış, metni okumuş ve dil özelliklerini ortaya koymuştu. Doçentlik tezi Türk Dilinde Edatlar adını taşıyordu. Profesörlük takdim tezi ise Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller idi. Her üç çalışma da alana katkılarda bulunan ve Türkologlarca bugün de başvurulan temel eserlerdendir.

Hacıeminoğlu 1982’de profesör olmuş, 12 Eylül rejiminin baskılarından dolayı 1983’te de üniversiteden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Müstafi olduğu 1983-84 yıllarında Gazi Üniversitesinde lisans üstü dersler vermeyi kabul ederek bizleri şereflendirmişti. Daha sonra Trakya Üniversitesinde görev almış ve orada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmuştu. Akademik hayatının bu son döneminde Türklük bilimi literatürüne Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesinin gramerlerini kazandırmıştı.

Çok erken yaşta hastalanan Hacıeminoğlu Hocayı 1996 yılında, henüz 64 yaşında iken kaybettik.

Necmettin Hacıeminoğlu, yukarıda başlıcalarını belirttiğim akademik çalışmaların sahibi olan bir bilim adamından ibaret değildir. O bir Türk milliyetçisi idi, ateşli bir Türk milliyetçisi idi. Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin yaşadığı zor dönemlerde yazdığı ateşli yazılarla benim neslimi ve benden hemen sonra gelen nesilleri besleyen, ruhlarımızı coşturan bir ağabey idi. Onun Ortadoğu ve Hergün gazetelerinde, Töre ve Yeni Düşünce dergilerinde çıkan yazılarını heyecanla okurduk. İstifasına yol açan da işte bu, gözünü budaktan sakınmayan mücadeleci yazıları olmuştur. Onun Türk milliyetçiliğiyle ilgili yazıları Türkçenin Karanlık Günleri, Milliyetçi Eğitim Sistemi, Milliyetçilik – Ülkücülük – Aydınlar gibi kitaplarda toplanmıştır.

Necmettin Hacıeminoğlu yiğit ve namuslu bir Türk milliyetçisi idi. 1960’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde okuyan bizlerin, 1970’li yıllarda İstanbul’daki ülkücülerin ağabeyi idi. Her zaman ön saftaydı.

Onun mücadeleci fikir ve ülkü adamlığı, bilim adamlığını engellememiştir. Yukarıda saydığım eserleri yanında dil ve edebiyatla ilgili pek çok akademik makalesi de bulunmaktadır.

Hocanın vefatından bir süre sonra muhterem eşleri Meral Hacıeminoğlu, aile adına 1998 yılında Necmettin Hacıeminoğlu Türk Dili Ödülü ihdas etmişlerdir. Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Leylâ Karahan ve Prof. Dr. Vahit Türk’ten oluşan seçici kurul, birkaç yılda bir toplanarak ödüle değer eserleri tespit etmekte ve eser sahiplerini ödüllendirmektedir. 2019-2022 yıllarını kapsayan ödüllerin tespiti, Kemal Eraslan Hocamızın vefatı dolayısıyla dört kişi tarafından yapılmıştır. Ödüle değer bulunan eserler ve yazarları aşağıdadır.

2017: Prof. Dr. Ayşe İlker, Manisa Ağızları, Ankara, TDK.

2019: Prof. Dr. Yaşar Şimşek, Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesi, Ankara, Akçağ Yayınları.

2021: Prof. Dr. Ferruh Ağca, Dillik Ölçütlere Göre Eski Uygurca Metinlerin Tarihlendirilmesi, Ankara, TDK.

2022: Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, Ankara, TDK.

Ödül Töreni, 25 Nisan 2025 Cuma günü, saat 14.30’da, Ankara, Yukarı Bahçelievler, 69. sokak, 40 numarada bulunan Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde yapılacaktır.