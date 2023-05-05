Neden alta kaçırılır?

Enürezi yani diğer deyişle yatak ıslatmak, uyurken idrarını çişini tuvaletini tutamamak, tekrarlayıcı nitelik taşıyan istem dışı bir durumdur. Peki, tedavisi var mı?. İşte yanıtlar…

Neden alta kaçırılır?

Çocuklar 3 ile 5 yaşları arasında idrarını kontrol edebiliyor. O yaşlardan sonra ayda 2 kez yatağını ıslatması ise bir bozukluk olarak değerlendirilir. Oluş nedenlerinde ailesel bir yatkınlık olduğu düşünülür.

Uyurken çişini tutamamanın diğer nedenleri arasında ailede ölüm, okula başlama, olumsuz aile tutumları, erken başlatılan kusurlu tuvalet eğitimi ve idrar kesesinde tonus azlığı gelir.

Enürezinin oluşunda rol oynayan bu etkenler çok çeşitli. Kardeş doğumuyla başlayan bir regresyon belirtisi de olabilir. Yani kardeşe karşı duyulan saldırgan duyguların ifadesi olabilir.

Aşırı temiz, titiz, düzenli bir annenin baskılı tuvalet eğitimine karşı pasif agrasif bir tepki niteliği taşıyabilir. Ayrıca ailenin aşırı koruyucu tutumu ile çocukta bebeksi kalma eğilimi enürezi belirtisi ile kendini gösterebilir.

Büyüklerde de arada bir gerçekleşen bu durum kesinlikle doktora gidilmesiyle çözüme kavuşur. Tedavisi hekim tavsiyeleriyle olur.

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