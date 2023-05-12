Neden armut yenilmeli?

Bağışıklığın korunması için bazı besinleri özellikle kullanmak gerekiyor. Armut da onlarda biri. İşte Armut yemenin yararları…

Neden armut yenilmeli?

Editör: Murat Öztürk

ARMUDUN YARARLARI NELERDİR

Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi geliyor.

Bağışıklığı güçlendirirken, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

Armutun içerisinde bulunan mineraller, kemiklerin desteklenerek güçlü kalmasını sağlıyor.

Sindirim sistemini düzenliyor.

Kan akışını arttırıyor.

Zengin bir lif kaynağı olan armut, uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Anti-kanserojen değerleri ile olası kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor.

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