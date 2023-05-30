Neden bakliyat tüketmeliyiz

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, bakliyat tüketmenin yararlarını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Neden bakliyat tüketmeliyiz

US Dry Pea Lentil Council verilerine göre; sağlıklı bir beslenme rutininde düzenli olarak gerçekleştirilen bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı olabildiği açıklandı.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, bakliyatlar hakkında önemli noktaların altını çizdi. İşte ayrıntılar:

“Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden olan lifi bakliyatlardan bolca alabilirsiniz. 100 gr. nohutta bulunan 17 gr lif ile günlük almanız gereken lif miktarının yarısından fazlasını karşılayabilirsiniz. Kolesterol içermedikleri için bakliyatların düzenli tüketimi oldukça faydalı olabiliyor. Bakliyatlar, düşük glisemik indeks içeriğiyle kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabiliyor. Düşük yağ oranları ile bakliyatlar ayrıca diyet listelerinin de olmazsa olmazları arasında. Kuru bezelyede yok denecek kadar az bulunan toplam yağ oranı 100 gr’da 1 gr’dır. İyi bir potasyum kaynağı olduklarından bakliyatlar günlük beslenme düzeninde bulundurulmalı.

Richlea mercimeği gibi, içerdikleri yüksek protein oranıyla bakliyatlar, sağlıklı beslenme listelerinin başında geliyor. Protein içeriği bakımından ilk sıralarda olan mercimeğin 100 gr’ında 26 gr protein bulunuyor. Gluten içermeyen bakliyatlar pek çok farklı hastalık için alternatif bir besin olabiliyor. Bakliyatlar, sodyum içeriği düşük besinler olduğu için ödem şikâyeti olan, tiroid problemi olan ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerin tüketebileceği besinlerdir. Folik asit kaynağı olarak bakliyatlar hamile beslenmesinde oldukça fazla tercih ediliyor.”

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına gösterilen ilgi, gün geçtikçe artarken bakliyatların da önemi gittikçe artmaya devam ediyor. Mevsimden mevsime değişiklik gösteren sağlıklı beslenme rutinimizde, yaz ayları geride kaldıkça salatalar yerini, bakliyat gibi kuru gıdalara bırakıyor. Son derece kolay ve pek çok farklı şekilde hazırlanabilen bakliyatlar aynı zamanda tam bir sağlık kaynağı olduğu belirtiliyor.

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