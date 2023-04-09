Neden depresif olunur

Editör: Beyza Damgacıoğlu
Depresyon, insanların kendini psikolojik olarak iyi hissetmediği, çok uzun süreler devam edebilen ve günlük hayatı etkileyen psikolojik bir rahatsız. Motivasyon eksikliği, değersizlik hissi, karamsarlık, mutsuzluk, suçluluk duygusu, ölüm ve intihar düşünceleri depresyonun belirtilerinden. Depresyon, bireylerin kendini psikolojik olarak iyi hissetmediği, çok uzun süreler devam edebilen ve günlük hayatı etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.
Sözcük anlamı “çökkünlük” olan depresyon kendine özgü belirtileri olan; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyerek ilişkilerini, mesleki ve sosyal becerilerini, fiziksel sağlığını bozan önemli bir duygu durum bozukluğu.
İŞTE DEPRESYONUN TÜRLERİ
MAJÖR DEPRESYON
En sık görülen ve en tipik olan depresyon türüdür. Tek bir semptom bile haftalar veya yıllar sürebilir ve farklı belirtiler gösterebilir. Ancak her zaman iki haftadan uzun sürer. Majör depresyon, depresyon çeşitleri arasında en şiddetli olarak değerlendirilen türdür.
Çökkünlük hali
Ümitsizlik
Majör depresyon;
Değersiz hissetme gibi yoğun olumsuz duygularla seyreder ve kendiliğinden düzelmesi mümkün değildir.
Katatonik Özellikli Majör Depresif Bozukluk
Motor davranış bozukluklarını ve diğer semptomları içeren, nadir fakat şiddetli bir depresyon şekli.
Katatonik depresyon bireylerde,
Başkalarının söz veya hareketlerini tekrar etme
Hiç konuşmama gibi özelliklerle kendisini gösterir.
Nedensiz kas hareketleri
Alışılmamış beden pozisyonu
SÜREĞEN DEPRESİF BOZUKLUK
Distimi, kronik ama hafif bir depresyon türüdür. Kişiler en az iki yıllık süre içerisinde zamanın yarısından fazlasında depresif hissederler ya da her zaman yaptıkları etkinlik ve eğlencelerden normal hallerine göre çok az zevk alırlar. Bu bozukluğun belirleyici özelliği kronik olmasıdır.
DOĞUM SONRASI DEPRESYON
Genellikle doğumdan sonraki 2-8’inci haftalar içinde başlayan ve en az iki hafta en çok bir yıl kadar sürer. Doğum sonrası depresyon, yorgunluk ve uykusuzlukla kendisini göstermektedir. Doğum sonrası depresyonun diğer bulguları ise şunlardır:
Yorgunluk
Uyku bozuklukları
Çocuğun bakımında güçlükler
Suçluluk hissi Duygu durumun deprese olması
Aktivitelere ilginin azalması
İştah değişikliği
Kendine güven azlığı
Konsantrasyon güçlüğü
MEVSİMSEL DEPRESYON
Bu depresyon tipi, atipik depresyona benzer ve mevsimsel olarak iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Depresyon mevsim evresi bittiğinde insanlar genellikle iyileşir ve normal işleyişlerini geri kazanırlar.
ATİPİK DEPRESYON
Atipik depresyonda olan kişilerde ani duygu değişimlerinin yanı sıra,
Aşırı uyuma
Kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi İştah artışı
Ani kilo alma
Reddedilme ve eleştirilme korkusu en sık görülen belirtilerdir.
BİPOLAR BOZUKLUK
Bu hastalıkta taşkınlık (mâni) ve çökkünlük (depresyon) dönemleri vardır. Bipolar bozuklukta ortaya çıkan manik depresif bozukluğun görülme oranı, tek uçlu depresyondan daha düşüktür.
Manik depresif bozukluk,
Depresif evre
Normal duygudurum evresi
Manik evre olmak üzere üç farklı evreyi içerir.
SİKLOTİMİK BOZUKLUK
En az iki yıl sürer ve sayısız duygudurum dalgalanmalarıyla giden hipomanik belirtiler gösterir. Siklotimik bozukluk; derin bir huzursuzluk hali izleyen, aradaki normal duygudurum döneminin günler ve haftalar olduğu ancak iki ayı geçmediği bir durumla karakterizedir. Erken yaşlarda başlaması, klinik görünümünün çeşitliliği, sınırda bir bozukluk olarak kabul edilmesi, semptomlarının belirlenmesinin güçlüğü, tedaviye başvurularının azlığı gibi nedenlerle tanılanması zor olan bir hastalıktır.
DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?
Hayat boyunca bir kez ya da birden fazla ortaya çıkabilen depresyon sürecinde çok sayıda belirti gözlemlenebilir.
DEPRESYON BELİRTİLERİ
Hareketsiz oturamama, el sıkma gibi amaçsız fiziksel aktivitede artış veya yavaş hareketler veya konuşma
Değersizlik hissi
Hemen hemen her konuda kendini suçlu hissetme
Düşünmede, konsantre olmada ve karar vermede zorluk yaşama
Tekrarlayan ölüm veya intihar düşünceleri
Cinsel isteksizlik
Azalmış benlik saygısı
Gelecek beklentilerinin olmaması
Sürekli üzgün hissetme veya depresif bir ruh hali içinde olma
Bir zamanlar zevk alınan etkinliklere karşı ilgi duymama ya da eskisi kadar zevk almama
Diyetle ilgisi olmayan kilo kaybı veya kilo artışı
Çok fazla uyuma veya uyku problemi yaşama
Enerji kaybı
Karamsarlık veya çaresizlik hissi
Mutsuzluk