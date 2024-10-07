Neden elektrik ve doğal gaza zam yok? Özgür Demirtaş açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elektrik ve doğal gaz faturalarına 3 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Vatandaşlar 'zam yok' açıklamasına sevinirken ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş'ın neden zam yapılmadığını açıkladığı paylaşıma dakikalar için çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

VATANDAŞIN SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Özgür Demirtaş, elektrik ve doğal gaza zam yapılmamasının nedeninin enflasyonu düşük göstererek çalışan kesime az zam yapmak olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında 2024 sonuna kadar herhangi fiyat artışı öngörmüyoruz” açıklamasını yapmış ayrıca elektrikte yeni dönemde tüketimi yüksek olana daha az destek verileceğini söylemişti.

NİYE ZAM YOK ÖZGÜR DEMİRTAŞ AÇIKLADI

Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapmak için kata-külli, Dalavere! https://t.co/73R7ZvCwp5 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 7, 2024

Milyonlarca vatandan elektrik ve doğal gaza zam gelmeyecek diye sevinirken Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özgür Demirtaş, "Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapmak için kata-külli, Dalavere!" dedi.