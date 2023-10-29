Neden hıçkırmalıyız

Hıçkırık başladı mı kimilerinin sinirini bozar. Hıçkırık diyafram, karın ve göğüs boşluğunda meydana gelen spazmlardan oluşur. Peki nasıl giderilir?

Fazla yemek yemek, midenin tamamen dolu olması hıçkırığın başlıca nedenleri arasında. Hıçkırığın diğer sebepleri ise hızlı yemek yemek, çok fazla hava yutmak, duygusal değişimler ve sigara içmek şeklinde sıralanabilir.

Çoğunlukla hıçkırık, birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Ancak uzun süren ve kesilmeyen hıçkırıklar için işte evde yapabilecekleriniz:

Derin bir nefes alarak nefesinizi tutun ve yavaşça 10'a kadar sayıp bırakın.

Bir kese kağıdının içine belirli periyotlar ile nefes alıp verin.

Hızlıca bir bardak soğuk ya da sıcak su için.

Bir çay kaşığı şeker ya da bal yiyin.



