Neden memurlar haklarına sahip çıkamıyor?

Özel sektör, kurumsal özel işletmeler, ücretlerde düzeltme yaparken iki hususu göz önünde tutarlar;

Bir… Çalışanın reel ücretini artırırsam, verimliliği artar, işe sahip çıkar ve işine angaje olur, karlılığım artar. Ama muhtaç bırakırsam, geçim derdine düşer, işe tepki duyar. Verimliliği düşer. Sonunda ben kaybederim.

İki… Firmanın geleceği, çalışanların da geleceğidir. Dengeli artış yapmalıyım, işletme de yaşasın, işçinin işi de devam etsin.

Türkiye de işletmelerin tamamı kurumsallaşmadı. Kayıt dışı istihdam var. Suriyelilerin Afganlıların çoğu kaçak çalışıyor.

Kurumsal devletin bu dediklerimi daha planlı ve daha organize yapması gerekir. Kadrolara bakarsak, Türkiye’de, kurumsal devlet de zayıfladı. Hükümet maaş ve ücret artışlarını siyasi konjonktüre ve seçim takvimine göre ayarlıyor.

2026 da seçim düşünülseydi, memura ve memur emeklisine bu kadar düşük oranda düzeltme yapılmazdı. Düzeltme diyorum çünkü maaşlarda reel artış yapılmıyor. Maaşlar enflasyona göre düzeltiliyor. Eğer enflasyon üstünde bir artış olsaydı, yani reel artış olsaydı o zaman zam yapılmış olurdu.

Düzeltme de TÜİK‘in tartışmalı TÜFE‘sine göre yapılıyor. Söz gelimi, İTO geçinme endeksi genellikle TÜFE’ den 10 puan daha yüksek çıkıyor.

Memur maaşlarını reel olarak tırpanlamak topluma maliyet getiriyor.

1. Kamu yetkisini kullanan memur, aç kalırsa yaşamını devam ettirmek için bu yetkiyi kendi çıkarına kullanma riski doğar.

2. Memurların reel ücretleri düşerse, memur ikinci iş veya farklı yollardan para kazanmak zorunda kalır ve verimliliği düşer kamu hizmetleri aksar. Toplum kaybeder.

Öte yandan memurlar da kısa vadeli düşünüyor. Bugünkü zamma odaklanıyorlar. Gerçekte ise organize olmalılar ve haklarını almalılar.

Söz gelimi, kamu görevlileri hakem kurulunda yasal olarak sendikalar da yer alır. Bu defa eğer Memur-Sen masada olmasaydı da kurul toplanabilirdi; ancak kararların meşruiyeti tartışmalı hale gelirdi. En büyük konfederasyonun katılmadığı bir kurulun aldığı karar, kamuoyunda “eksik temsil” olarak algılanırdı. Memur -Sen bunu biliyordu ama yine de katıldı. Sonradan ayrıldığını söyledi.

Aslında memur yasaya göre grev yapamaz ve grevi destekleyemez. Gerekçe kamu hizmetlerinin aksamasını önlemektir. Eğer hükümetler kamu hizmetlerinin aksamasını istemiyorlarsa, memurun demokratik hakkını elinden alarak değil, onlara haklarını vererek, grevin önüne geçebilirler.

1980 darbesinden sonra gelen hükümetler işçi ve memur sendikalarını böldü ve sendikasızlaşma yarattılar.

Memur sendika listesi 4 sayfa tutuyor. İnsan saymakta zorlanıyor. 242 memur sendikası var. Bu sendikalardan birinin yalnızca tek bir üyesi var. İki sendikanın da 4‘er üyesi var. Maddi avantaj sağladığı halde memurun yarısı sendikalı değil.

9 adet konfederasyon var. Hepsinin ideolojik çizgisi farklı. Parçalanmış durumda ve memurun hakkını savunmak modunda değiller.

Görüşmelere katılan en fazla üyeye sahip Memur- Sen’in eski başkanları ya AKP’den milletvekili oldu veya aday oldular. Sendikayı siyasete atlama taşı olarak kullananlar, memur haklarında direnebilir mi?