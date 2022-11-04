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  • Sosyal medyadan paylaştığı fotoğafla neden gol kaçırdığını açıkladı. Batshuayi tepkilere böyle cevap verdi

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğafla neden gol kaçırdığını açıkladı. Batshuayi tepkilere böyle cevap verdi

Fenerbahçe grup lideri olarak UEFA'da yoluna devam ederken D.Kiev maçında Batshuayi'nin kaçırdığı bir pozisyon gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:18
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''Neden mi gol atamadım? İşte nedeni'' diyerek Michy Batshuayi maç sonunda açıkladı

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğafla neden gol kaçırdığını açıkladı. Batshuayi tepkilere böyle cevap verdi
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde son saatlere girilirken kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, takıma katıldığı günden bu yana attığı 8 golle adından söz ettirirken, son oynanan Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kalırken gol sevinci yaşayamadı.

Karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü gol atamamasının sebebini böyle açıkladı.

Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol 1 asist yapmayı başaran Belçikalı golcü, maç sonu yaptığı paylaşımda bu maçı boş geçmesinin sebebini açıkladı.

 

Batshuayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yırtılmış kramponunu göstererek "Neden mi gol atamadım?" notunu düştü.

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