Neden sürekli halsiz ve yorgun olunur

KANSIZLIK sorununuz var mı? Demir, B12 veya folik asidiniz azalmış olabilir mi?

D VİTAMİNİ rezervleriniz ne durumda?

KAN ŞEKERİNİZ düşmüş, sizi de bir “kronik hipoglisemik” hasta yapmış olabilir mi?

İnatçı bir TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNÜZ var mı?

Herhangi bir UYKU sorununuz mevcut olabilir mi?

MOTİVASYONUNUZ azalmış, depresif bir ruhsal moda girmiş misiniz?

Kronik ve ilerleyici bir ORGAN YETMEZLİĞİNE (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimaliniz söz konusu mu?

Kronik bir ENFEKSİYONLA (tüberküloz, malta humması, diş kökü iltihabı...) baş başa mısınız?

OTOİMMÜN bir hastalığınız (Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit) var mı?

Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir mi? (MİTOKONDRİYEL DİSFONKSİYON!)

MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA...



Daha çabuk yorulursunuz.

Kas gücünüz azalır.

Daha zor uyur, daha güç uyanırsınız.

Kansere direnciniz azalır.

Otoimmün hastalıklara (Haşimato, vitiligo) daha kolay yakalanırsınız.

Egzersiz kapasiteniz azalır.



Uykularınız sizi yeterince dinlendiremez.

Daha sık mikrobik hastalık kaparsınız.

Unutkanlığınız artar, konsantrasyonunuz azalır.