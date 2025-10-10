Neden torba var, torbacı yok? İşte bu sorunun yanıtı ortaya çıktı

Ancak normalde bu süreçlerde bir torbacı vardır, torbacı hangi kişilere uyuşturucu madde veriyorsa, o isimlere gidilir, o kişiler gözaltına alınır. Ya da bir torbacı teknik takibe alınır, o teknik takiple birlikte kimler onunla irtibat kuruyorsa o kişiler gözaltına alınır. Fakat burada böyle bir şey yok. Bir teknik takip yok. Dosyaya baktığımızda bir torbacı da yok. Değişik bir operasyon olmuş oldu' ifadelerini kullandı.