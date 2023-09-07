Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın

Yaz mevsiminde bir tatil beldesinde günümüzün çoğu vaktini plajlarda geçiririz. Peki hiç düşündünüz mü, neden yazın plajda hiç hasta olmayız?

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 1
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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 2

Güneşte daha çok vakit geçirir, D vitamini depolarız. Denizden iyot ve magnezyum alır, yaydığı negatif iyonlarla yenileniriz.

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 3

Doğada daha çok vakit geçirir, bol oksijen alırız.

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 4

Kumlarda yalınayak yürüyüp topraklanarak toksin atar, enerji alırız.

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 5

Deniz ve dalga sesi parasempatik sinir sistemimizi harekete geçirir ve bizi sakinleştirir.

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 6

Denizde yüzerek daha fazla hareket ederiz.

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Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın 7

Bu sebeplerden dolayı hasta olmuyor, insanın sağlıklı kalması adına yapılması gereken her şeyi plajda yapabiliyoruz.

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