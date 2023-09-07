Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın

Yaz mevsiminde bir tatil beldesinde günümüzün çoğu vaktini plajlarda geçiririz. Peki hiç düşündünüz mü, neden yazın plajda hiç hasta olmayız?
Güneşte daha çok vakit geçirir, D vitamini depolarız. Denizden iyot ve magnezyum alır, yaydığı negatif iyonlarla yenileniriz.
Doğada daha çok vakit geçirir, bol oksijen alırız.
Kumlarda yalınayak yürüyüp topraklanarak toksin atar, enerji alırız.
Deniz ve dalga sesi parasempatik sinir sistemimizi harekete geçirir ve bizi sakinleştirir.
Denizde yüzerek daha fazla hareket ederiz.
Bu sebeplerden dolayı hasta olmuyor, insanın sağlıklı kalması adına yapılması gereken her şeyi plajda yapabiliyoruz.